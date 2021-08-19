После скандала с Магучих: россиянке Ласицкене не дали визу в США для участия в турнире

Олимпийская чемпионка Токио с России легкоатлетка Мария Ласицкене не получила визу в США. Из-за этого прыгунья в высоту пропустит этап Бриллиантовой Лиги.

В США россиянки не будет

О проблемах легкоатлетки сообщила ее менеджер Ольга Назарова. Отсутствие Марии Ласицкене будет отличным подарком для ее соперниц.

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К сожалению, мы не смогли получить разрешение на въезд в США. Поэтому Мария пропустит американский этап. Спасибо всем, кто пытался нам помочь,

– заявила менеджер спортсменки.

Ольга Назарова не сообщила причину, почему спортсменке отказали в визе. Интересно, что Ласицкене не единственная из российских легкоатлеток, не получившая визу. Турнир в США также пропустит серебряный призер Олимпиады-2020 по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова.

Вероятно, что это связано с тем, что ранее американское посольство объявило о сокращении объема предоставляемых России консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз.

Ласицкене попала в скандал с Магучих

Олимпийские игры в Токио стали триумфальными для представительницы ОКР Марии Ласицкене. Она взяла планку на высоте 2.04 и стала победительницей соревнований, опередив австралийку Николу Макдермотт и украинку Ярославу Магучих. Именно после фото с последней разгорелся скандал.

После итоговых результатов Ярослава и Мария на эмоциях обнялись и сделали традиционное общее фото. После этого все начали обвинять Ярославу в том, что она не должна была делать эту фотографию и должна публично извиниться за свой поступок.

После прилета в Украину Ярослава заверила, что в ее поступке не было ни одной политической позиции. Она уважает украинских воинов, которые защищают границу и мир в нашей стране, а фото сделала на возвышенных эмоциях после медали.

Ласицкене в своем инстаграме прокомментировала ситуацию с украинкой. Российская легкоатлетка заступилась за Магучих и заверила, что никакие заявления не изменят уважения и отношение к украинским прыгуньям в высоту. Мария заявила, что больше никак не будет комментировать эту огласку среди фанатов и журналистов.

Бриллиантовая лига в Юджине стартует 21 августа.