В США россиянки не будет

О проблемах легкоатлетки сообщила ее менеджер Ольга Назарова. Отсутствие Марии Ласицкене будет отличным подарком для ее соперниц.

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К сожалению, мы не смогли получить разрешение на въезд в США. Поэтому Мария пропустит американский этап. Спасибо всем, кто пытался нам помочь,

– заявила менеджер спортсменки.

Ольга Назарова не сообщила причину, почему спортсменке отказали в визе. Интересно, что Ласицкене не единственная из российских легкоатлеток, не получившая визу. Турнир в США также пропустит серебряный призер Олимпиады-2020 по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова.

Вероятно, что это связано с тем, что ранее американское посольство объявило о сокращении объема предоставляемых России консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз.

Бриллиантовая лига в Юджине стартует 21 августа.

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