У США росіянки не буде

Про проблеми легкоатлетки повідомила її менеджерка Ольга Назарова. Відсутність Марії Ласіцкене буде чудовим подарунком для її суперниць.

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На жаль, ми не змогли отримати дозвіл на в'їзд у США. Тому Марія пропустить американський етап. Дякуємо усім, хто намагався нам допомогти,

– заявила менеджерка спортсменки.

Ольга Назарова не повідомила причину, чому спортсменці відмовили у візі. Цікаво, що Ласіцкене не єдина з російських легкоатлеток, яка не отримала візу. Турнір у США також пропустить срібна призерка Олімпіади-2020 із стрибків з жердиною Анжеліка Сидорова.

Ймовірно, що це пов'язано з тим, що раніше американське посольство оголосило про скорочення обсягу наданих Росії консульських послуг і припинення обробки заявок на видачу неімміграційних віз.

Діамантова ліга у Юджині стартує 21 серпня.

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