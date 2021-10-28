Роскошное взятие ворот
Дайрон Асприлья стал автором роскошного гола в американской лиге MLS. Вингер хозяев удвоил преимущество в матче.
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Голкипер Сан-Хосе пошел на опережение, чтобы забрать мяч в руки после заброса в его штрафной. Но сыграл неуверенно, выпустив мяч из рук. Ошибкой воспользовался Асприлья. Он обокрал вратаря, подбросил мяч и нанес удар в падении через себя. Такой удар еще называются ножницами. Мяч по невероятной траектории залетел в сетку владений гостей.
- Это уже 10-й гол футболиста в 32 поединках в MLS.
Дайрон забил второй гол хозяев в матче. Таким роскошным взятием ворот отмечается звездный шведский нападающий Златан Ибрагимович. В итоге – 2:0 победа Портленд Тимберса.
Видео гола Асприльи
- После 32-х туров Портленд Тимберс с 49 очками идет на 4 месте. Лидирует Спортинг Канзас-Сити – 58 баллов. Их соперник Сан-Хосе занимает 10 позицию, в его активе 37 пунктов.