Роскошное взятие ворот

Дайрон Асприлья стал автором роскошного гола в американской лиге MLS. Вингер хозяев удвоил преимущество в матче.

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Голкипер Сан-Хосе пошел на опережение, чтобы забрать мяч в руки после заброса в его штрафной. Но сыграл неуверенно, выпустив мяч из рук. Ошибкой воспользовался Асприлья. Он обокрал вратаря, подбросил мяч и нанес удар в падении через себя. Такой удар еще называются ножницами. Мяч по невероятной траектории залетел в сетку владений гостей.

Это уже 10-й гол футболиста в 32 поединках в MLS.

Дайрон забил второй гол хозяев в матче. Таким роскошным взятием ворот отмечается звездный шведский нападающий Златан Ибрагимович. В итоге – 2:0 победа Портленд Тимберса.

Видео гола Асприльи