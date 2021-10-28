Розкішне взяття воріт
Дайрон Аспрілья став автором розкішного голу в американській лізі MLS. Вінгер господарів подвоїв перевагу у матчі.
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Голкіпер Сан-Хосе пішов на випередження, щоб забрати м'яч до рук після закидання у його штрафний. Але зіграв невпевнено, випустивши м'яч із рук. Помилкою скористався Аспрілья. Він обікрав воротаря, підкинув м'яч та завдав удару у падінні через себе. Такий удар ще називаються ножицями. М'яч за неймовірною траєкторією залетів у сітку володінь гостей.
- Це вже 10-й гол футболіста у 32 поєдинках в MLS.
Дайрон забив другий гол господарів у матчі. Такими розкішним взяттям воріт відзначається зірковий шведський нападник Златан Ібрагімович. У підсумку – 2:0 перемога Портленд Тімберса.
Відео голу Аспрільї
- Після 32-х турів Портленд Тімберс із 49 очками йде на 4 місці. Лідирує Спортинг Канзас-Сіті – 58 балів. Їх суперник Сан-Хосе посідає 10 позицію, у його активі 37 пунктів.