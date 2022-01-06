После этапа в Обергофе может определиться пятерка биатлонистов, которая поедет на Олмипиаду-2022

Главный тренер мужской сборной по биатлону Юрай Санитра поделился своими ожиданиями от пятого этапа в немецком Обергофе.

Акцент на Пекин

В спринтерской гонке в Германии на старт выйдут Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк. Тренер отметил, что Артема Тищенко заявят на одну из эстафет.

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"Тищенко еще нужно немного доработать. Он стартовал во Франции и практически у него было всего семь-восемь дней на подготовку в Италии. Поэтому решили, что он 100% пробежит либо микст, либо одиночную смешанную эстафету. А насчет того, кто еще будет бежать, думаю, нужно подождать результатов спринта", – сказал Санитра.

Он подчеркнул, что в подготовке к Олимпиаде главное – правильно определить количество стартов для основных спортсменов, чтобы у них не было большой нагрузки перед выездом в Пекин.

Санитра отметил, что участники Олимпийских игр будут определяться среди этой шестерки.

Скажу, что по опыту и работе, которую они выполняют, я был бы рад определить пятерку уже после Обергофа: чтобы спортсмены дали мне такую ​​возможность,

– подчеркнул главный тренер.