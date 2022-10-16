После яркой победы Уайлдер заявил о готовности выйти на ринг против Усика

Американский боксер Деонтей Уайлдер одержал яркую победу над финским боксером Робертом Гелениусом на арене Barclays Center в Бруклине (Нью-Йорк, США). Он нокаутировал соперника в первом раунде.

После поединка боксер прокомментировал свое. победу. Он подчеркнул, что был уверен в триумфе в Бруклине.

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Уайлдер: Эта арена для меня как второй дом

"Удивительно вернуться в Бруклин. Эта арена для меня как второй дом.

Вернуться очень хорошо. Когда я вышел из самолета и стал ногой на землю, я почувствовал большую энергию. Я ощутил любовь и поддержку, и это все, что мне нужно. Я знал, что это будет отличная ночь для меня, и так и было.

Я пытался держаться на расстоянии, потому что у Роберта сердце чемпиона, и я знал, на что он способен. Я не воспринимал его как должное, смотрел ему в глаза, и он действительно этого хотел. Мои соперники всегда выступают на самом высоком уровне", – сказал Деонтей.

"Я готов к тому, что моим соперником станет кто угодно"

Также американец заявил, что готов выйти на ринг против Александра Усика.

"Я подставил его, позволил ему дотянуться, а когда он дотянулся, то я ударил. Это был отличный бой, а кто следующий соперник? Ходили слухи об Александре Усике, но я вижу, что его здесь нет. В большинстве случаев ребята, которые говорят , которые хотят сражаться против меня, приходят на мои поединки.

Я готов к тому, что моим соперником станет кто угодно, будь то Энди Руис или Усик. Деонтей Уайлдер вернулся, ажиотаж в дивизионе вернулся. Без Деонтея Уайлдера нет тяжелого веса, это факт», – заявил боксер.

Эта победа стала для Уайлдера 43-й на профессиональном ринге (42 – нокаутом). Также в его пассиве одна ничья и два поражения (все от Тайсона Фьюри).