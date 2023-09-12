16-летний португалец посягнул на гол Месси, "дураком" 6 соперников: космическое видео

Невероятной красоты голы забивают не только на взрослом уровне. Матч юношеских сборных (U-17) Португалии и Марокко запомнился большим количеством мячей, а один из них был безумным.

Аж шесть голов увидели поклонники юношеского футбола. Правда, все они были забиты в ворота африканской сборной – 6:0 в пользу португальцев.

Вот так Шаманы навели порчу на Неймара: в Перу изобрели способ нейтрализации бомбардира

Новый Месси или Марадона?

Шестой гол во встрече был забит на последней 90-й минуте. Этого взятия ворот стоило так долго ждать. Его автором стал Джованни Кенда, после этого матча точно попавший под прицел европейских грандов. А Спортинг умеет классно и своевременно продавать своих питомцев.

Кенда протянул мяч из собственной части поля в штрафную соперника. Шесть опекунов не смогли ничего сделать против дриблинга и скорости Джованни, который в свои 16 лет уже почти повторил голы легендарных аргентинцев – Лионеля Месси и Диего Марадоны.

Видео космического гола Джованни Кенда

Его гол поставил точку в товарищеском матче в пользу португальской сборной.

Если Кенда будет дальше показывать такой футбол, то его дебют в первой команде сборной Португалии и Спортинга будет только вопросом времени. Похоже, что на футбольном поле зарождается новая звезда современного футбола.

Отметим, что правый вингер в июле 2019 года перешел из академии Бенфики в Спортинг. Кенд присоединился к команде U-17 лиссабонского клуба летом 2022-го.