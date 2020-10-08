7 жовтня збірна Португалії на власному полі зіграла товариський поєдинок проти Іспанії. Команди не змогли забити жодного м'яча та закінчили матч безгольовою нічиєю.

Португалія – Іспанія 0:0

Команди активно розпочали поєдинок, але більше атакували гості. Вже у дебюті матчу Морено був близьким до того, щоб забити, але зіграв не кращим чином. М'яч, після його невдалого удару зблизька, піймав голкіпер Португалії Патрісіу, пише 24 канал.

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Безгольовий початок

Ольмо отримав вдосталь часу на межі штрафного майданчика. Однак, його удар зупинив впевнений сейв воротаря господарів.

Активний Морено змарнував 100-відсоткову нагоду, пробивши повз ворота з воротарського майданчика – м'яч розминувся із правою штангою.

Подачу зі штрафного від футболістів Португалії відгукнувся Роналду, який опинився на вільному просторі, але м'яч, після його удару з близької відстані, пролетів далеко від воріт.

Рівна гра

У другому таймі Роналду продовжував загрожувати воротам суперника. Португалець випробував удачу ударом з межі штрафного майданчика – поперечина.

Ще один небезпечний удар у виконанні господарів. Санчеш сильно пробив в один дотик з межі штрафного майданчика, але знову поперечина врятувала ворота гостей.

Ольмо мав 100-відсоткову нагоду забити. Він впритул пробив зльоту вниз по центру воріт, але Патрісіу виконав неймовірний сейв.

Після подачі з кутового Рамос вистрибнув вище за всіх та зумів пробити головою – м'яч пролетів високо над воротами господарів.

Останній гострий момент був за господарями. У компенсовані арбітром до основного часу хвилини Семеду виявився найшвидшим у штрафному майданчику та вистрибнув назустріч навісній передачі зі стандарту. Він непогано пробив головою, але м'яч пролетів біля воріт.

Підсумковий рахунок зустрічі – 0:0. Команди так і не зуміли визначити переможця у цьому матчі.

Португалія – Іспанія відеоогляд