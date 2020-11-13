У суботу, 14 листопада, у 5-му турі Ліги націй силами поміряються збірні Португалії та Франції. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому поєдинку.

Португалія – Франція: прогноз

Обидві збірні у 3-му турі Ліги націй не змогли визначити переможця у цьому протистоянні. У підсумку матч завершився нецікавою "сухою" нічиєю 0:0. Схоже, у цьому поєдинку вболівальники знову не побачать багато голів, пише 24 канал.

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До матчу команди посідають дві перші сходинки у групі. Португалія та Франція у своєму активі мають по 10 очок. Тому перемога у цій зустрічі дасть змогу вийти в одноосібні лідери групи.

Перед поєдинком Португалія провела товариський матч проти Андорри, у якому не залишили шансів супернику 7:0. Якщо португальці не мали проблем, то французькі футболісти не змогли дати гідний бій непоступливій Фінляндії. Несподівано для усіх вболівальників перемогу здобули гості з Фінляндії – 0:2.

Історія протистоянь

Збірні 26 разів виходили на одне поле, але фаворитом у цьому протистоянні є Франція, яка 18 разів завершувала поєдинки на свою користь. Ще 6 звитяг є у активі португальської збірної. Два матчі завершувались нічиєю.

Різниця у голах у цьому протистоянні теж дає зрозуміти, хто може стати переможцем у цьому протистоянні. 29:49 на користь Франції.

Матч 5-го туру групи Ліги націй Португалія – Франція відбудеться у суботу, 14 листопада, о 21:45

На кого ставлять букмекери Marathonbet

На думку букмекерів у цьому матчі немає явного фаворита. Коефіцієнти на перемогу команд є досить таки однаковими. Але невеличку перевагу віддають таки Португалії – 2,52. На звитягу гостей з Франції – 3,26. Експерти не виключають і нічию у цьому поєдинку – 3,35.

Важливо! У Marathonbet на цю зустріч – нульова маржа. Саме тут найвищі коефіцієнти на будь-який підсумок цього протистояння.

Саме на нічию 1:1 стоїть найнижчий коефіцієнт перед матчем – 5,65. На успіх португальської збірної 1:0 стоїть коефіцієнт 6,80. А от таку мінімальну перемогу Франції оцінили у 8,00.

Також перевагу у першому голі віддають господарям. Швидше за все португальці першими розмочать рахунок на табло – 1,98. У перший гол у виконанні французьких гостей – 2,29.

Черговий результативний удар можна буде побачити у виконанні зіркового португальця Кріштіану Роналду – 2,30. За Францію ймовірно заб'є гол нападник Антуан Грізманн – 3,35.

Спеціалісти схиляються до того, що команди бодай в одному таймі зіграють у нічию – 1,43.