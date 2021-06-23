Сборные Португалии и Франции, которые встретились в финале Евро-2016, 23 июня проведут решающий матч группы F на Евро-2020. Где смотреть центральный матч 3-го тура Евро – читайте далее в новости.

Португалия – Франция: где смотреть онлайн матч Евро-2020

Португалия и Франция встретятся в венгерском Будапеште на "Пушкаш Арене". Поединок начнется в 22: 00.

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В Украине матчи Евро-2020 транслируют исключительно телеканалы "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина". Посмотреть поединок Португалия – Франция можно будет на двух каналах.

В прямом эфире игру покажет телеканал "Футбол 2" и ТРК "Украина". На обоих каналах трансляции со стадиона начнется в 22: 00.

Перед финалом Евро-2016 в активе сборной Франции было 10 подряд побед над португальцами. Общая статистика французов в матчах с Португалией – 18 побед, 1 ничья и 6 поражений.

Франция уже вышла в 1/8 финала и займет первое место в случае победы, или если добьется ничьей, а Германия не обыграет Венгрию. Если Франция проиграет, а Венгрия победит, судьба второго места в группе будет решаться по разнице забитых и пропущенных мячей.

Португалия выйдет в 1/8 финала, если избежит поражения. Португалия займет первое место в группе, если победит, а немцы потеряют очки. Португальцы займут последнее место в группе, если проиграют вместе с Германией.