Португалія – Франція: де дивитися онлайн матч Євро-2020

Португалія та Франція зустрінуться в угорському Будапешті на "Пушкаш Арені". Поєдинок розпочнеться о 22:00.

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В Україні матчі Євро-2020 транслюють винятково телеканали "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна". Переглянути поєдинок Португалія – Франція можна буде на двох каналах.

У прямому ефірі гру покаже телеканал "Футбол 2" та ТРК "Україна". На обох каналах трансляції зі стадіону розпочнеться о 22:00.

Дивитися онлайн матч Португалія – Франція можна на усіх платформах, які транслюють ці канали. Серед них – Oll.tv та Megogo. В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.