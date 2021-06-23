Португалия – Франция: где смотреть онлайн матч Евро-2020

Португалия и Франция встретятся в венгерском Будапеште на "Пушкаш Арене". Поединок начнется в 22: 00.

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В Украине матчи Евро-2020 транслируют исключительно телеканалы "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина". Посмотреть поединок Португалия – Франция можно будет на двух каналах.

В прямом эфире игру покажет телеканал "Футбол 2" и ТРК "Украина". На обоих каналах трансляции со стадиона начнется в 22: 00.

Смотреть онлайн матч Португалия – Франция можно на всех платформах, которые транслируют эти каналы. Среди них – Oll.tv и Megogo. В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.