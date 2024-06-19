Несмотря на страдания Чехии: Португалия в компенсированное время вырвала победу в первой игре Евро-2024

Команда Роберто Мартинеса доминировала весь матч, но боевой характер Чехии сохранял интригу до финального свистка. В конце концов Португалии таки удалось забрать три очка в этой встрече.

Португалия – Чехия 2:1

Голы: Гранац, 70 (автогол), Койсенсау, 90+2 – Провод, 63.

На чемпионате Европы-2024 завершился первый тур групповой стадии. В последней битве вторника в Лейпциге сошлись между собой Португалия и Чехия, пишет 24 Канал.

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Полный контроль от португальцев

Команда Роберто Мартинеса приехала в Германию в статусе одного из фаворитов турнира. Тренер выбрал схему с тремя центрбеками, а также Канселу и Мендешем на флангах.

В нападении же вышли Леау и Роналду, который сыграл уже на шестом чемпионате Европы подряд. Также с первых минут на поле появился и 41-летний Пепе, который стал самым возрастным игроком на Евро в истории.

Португалия ожидаемо забрала мяч под свой контроль. При этом лузитаны не давали Чехии ни единого шанса на успех в контратаках, прижав соперника к воротам.

В первом тайме Фернандеш создал опасные моменты для обоих нападающих. Особенно остро было с пасом Роналду, который не реализовал выход один на один. Перед перерывом удар Криштиану снова парировал кипер соперника Станек.

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Чехия страдала

После перерыва португальцы еще больше начали давить, но судьба улыбнулась чехам. С первого же удара в створ номинальные гости открыли счет. Проводу удался крутой дальний выстрел, мяч от стойки оказался в сетке.

Игра португальцев после этого не изменилась. Подопечные Мартинеса все больше нагнетали и смогли сравнять счет довольно быстро. Впрочем помогли лузитанам в этом Станек и Гранац.

Мендеш сбрасывал на Роналду, кипер успел первым на мяче, но выбил его прямо в Гранаца. От защитника мяч оказался в воротах. Тем не менее, ход игры не изменил и этот гол.

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Идеальные замены Мартинеса

Роналду и Жота были близкими, чтобы вырвать победу. Они оба и занесли мяч в ворота за три минуты до конца, но судья отменил мяч из-за офсайда у Криштиану.

Чехи уже готовы были праздновать ничью, но удачно сработали замены Мартинеса в самом конце игры. Нету прострелил в центр, Гранац неудачно остановил мяч и Койсенсау в упор расстрелял ворота Станека.

Таким образом Португалия вырывает победу в непростом матче, где соперник костьми ложился ради результата. В следующем туре подопечные Мартинеса сыграют с не менее неуступчивыми турками.

Видеообзор матча Португалия – Чехия