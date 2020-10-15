14 октября Португалия дома принимала Швецию в рамках 4-го тура Лиги Наций. Португальцы без своего лидера Роналду уверенно разгромили гостей.

Португалия – Швеция 3:0

Голі: Силва, 21, Диогу, 44, 72

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Игра в одни ворота

Уже на старте встречи Диогу совершил неплохой рывок с мячом, но после его удара с линии штрафной мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки, пишет 24 канал.

Через несколько секунд уже Карвалью имел прекрасную возможность забить за португальцев. Он откликнулся на прострел с фланга, но его удару головой с вратарской не хватало меткости.

Ответ от гостей. Лустиг получил неплохую передачу в штрафной и попытался забить, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной ворот.

На 21-й минуте Силва оказался в перспективной позиции, получил передачу и нанес удар под левую штангу, открыв счет – 1:0.

Снова активный Силва мог оформить дубль. Португалец получил передачу на линии штрафной и пробил, но мяч пролетел у рамки ворот.

Берг мастерски укротил остроумный пас партнера в штрафной – штанга.

В конце тайма Канселу выполнил прострел в штрафную, на который откликнулся Диогу и пробил под стойку, вратарь не сумел спасти собственные владения – 2:0.

На классе

Руй Патрисиу совершил великолепный сэйв, справившись с ударом головой в направлении правой штанги, которого Берг наносил после прострела с фланга. После этой атаки еще несколько опасностей создали шведы, но не сумели реализовать возможности.

В середине второго тайма Диогу совершил великолепный индивидуальный проход и пробил из пределов штрафной. Голкипер Ольсен был неспособен справиться с таким ударом – 3:0.

В конце второй 45-минутки Швеция могла забить гол. Исаак высоко выпрыгнул навстречу навесной передаче и головой переадресовал мяч в нижний угол ворот, но голкипер выдал блестящий сейв, предотвратив гол.

Итоговый счет встречи – 3:0.

Португалия – Швеция видеообзор