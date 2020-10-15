14 жовтня Португалія вдома приймала Швецію у рамках 4-го туру Ліги Націй. Португальці без свого лідера Роналду впевнено розгромили гостей.

Португалія – Швеція 3:0

Голи: Сілва, 21, Діогу, 44, 72

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Гра в одні ворота

Вже на старті зустрічі Діогу здійснив непоганий ривок із м'ячем, але після його удару з лінії штрафного майданчика м'яч пролетів у лічених сантиметрах від стійки, пише 24 канал.

За декілька секунд вже Карвалью мав чудову нагоду забити за португальців. Він відгукнувшись на простріл з флангу, але його удару головою з воротарського майданчика бракувало влучності.

Відповідь від гостей. Лустіг отримав непогану передачу в штрафному майданчику та спробував забити, але м'яч пролетів у кількох сантиметрах над поперечиною воріт.

На 21-й хвилині Сілва опинився в перспективній позиції, отримав передачу та завдав удару під ліву штангу, відкривши рахунок – 1:0.

Знову активний Сілва міг оформити дубль. Португалець отримав передачу на лінії штрафного майданчика та пробив, але м'яч пролетів біля рамки воріт.

Берг майстерно приборкав дотепний пас партнера в штрафному майданчику – штанга.

Наприкінці тайму Канселу виконав простріл у штрафний майданчик, на який відгукнувся Діогу та пробив під стійку, воротар не зумів врятувати власні володіння – 2:0.

На класі

Руй Патрісіу здійснив чудовий сейв, впоравшись із ударом головою у напрямку правої штанги, якого Берг завдавав після прострілу з флангу. Після цієї атаки ще декілька небезпек створили шведи, але не зуміли реалізувати можливості.

У середині другого тайму Діогу здійснив чудовий індивідуальний прохід та пробив з меж штрафного майданчика. Голкіпер Ольсен був неспроможний впоратись із таким ударом – 3:0.

Наприкінці другої 45-хвилинки Швеція могла забити гол престижу. Ісак високо вистрибнув назустріч навісній передачі та головою переадресував м'яч у нижній кут воріт, але голкіпер видав блискучий сейв, запобігши голу.

Підсумковий рахунок зустрічі – 3:0.

Португалія – Швеція відеоогляд