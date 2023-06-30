Украинцы на расхват: европейский гранд заинтересован в трансфере защитника сборной Украины

Португальский Порту нацелился на молодого украинского таланта. Клуб уверен, что футболист способен прогрессировать.

Константин Овчаренко оказался на радарах европейского гранда. Молодой защитник показывает классный футбол на юношеском Евро-2023.

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Скауты португальского коллектива наблюдают за молодым лефтбэком на молодежном чемпионате Европы. Украинский защитник – основной игрок команды Руслана Ротаня, являющейся одним из главных претендентов на титул юношеского Евро. Представители "драконов" остались довольны увиденным, к тому же в Порту уверены, что Вивчаренко способен и дальше прогрессировать. Однако интерес к Константину в Португалии связан с клубными кадровыми проблемами.

Все потому, что основной левый защитник Венделл показывает довольно посредственную игру после своего прихода из немецкого Байера. Однако на замене у португальского коллектива есть Заеда Сануси, однако на ситуации он наряд повлияет. Судьба перехода Овчаренко будет зависеть от решения Венделла, поскольку тот должен определиться, захочет ли он в дальнейшем выступать за "драконов". Однако у Константина свой туз в рукаве, поскольку он недавно подписал контракт с агентством CSM Sport & Entertainment, которое имеет связи в Португалии и Франции.

Овчаренко в Динамо

Левый защитник дебютировал за первую команду киевлян в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против турецкого Фенербахче, где вышел на замену на 106-й минуте дополнительного времени вместо Владислава Дубинчака и отдал голевую передачу на Александра Караваева, благодаря чему 2:1 и прошла в следующий этап.

Уже в ответном матче 3-го квалификационного раунда ЛЧ Вивчаренко впервые отличился на взрослом уровне в игре против австрийского Штурма. Константин появился на поле на 71-й минуте, при счете 1:0 в пользу команды из Граца. Однако на 97-й минуте Константин принял пас от Виктора Цыганкова в штрафной и точно пробил по воротам, сравняв счет и выведя Динамо вперед в двухматчевом противостоянии.

Овчаренко провел свой первый матч в Украинской Премьер-лиге в домашнем поединке 4-го тура против Львова, выйдя в стартовом составе. В общей сложности Константин провел за киевлян 32 матча, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

Овчаренко первым заинтересовал Порту еще прошлым летом, когда Динамо противостояло Бенфике в квалификации Лиги чемпионов. Тогда киевский коллектив пролетел мимо самого престижного европейского турнира, уступив "орлам" 5:0 по итогам двух матчей, и отправился в Лигу Европы.