Левый защитник перебрался в Днепр-1 в июле 2023 года, подписав 3-летний контракт. Однако так и не смог закрепиться в команде Юрия Максимова по возвращении из Испании.

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Уйдет свободным агентом, но не вернется за границу

Уже этой зимой Василий Кравец покинет Днепр-1 в статусе свободного агента по обоюдной договоренности с клубом. Футболист хочет получать больше игровой практики, поэтому будет искать новую команду.

К 26-летнему защитнику проявляют интерес клубы из-за границы – Бельгии и Испании. Но сам Василий принципиально не хочет переезжать за пределы родной страны во время войны в Украине. Позиция настоящего патриота.

Напомним, что Кравец вернулся в украинский футбол в сентябре 2022-го, когда перешел из испанского Леганеса в полтавскую Ворсклу. После трансфера в Днепр-1 провел за днепрян 19 матчей, результативными действиями не отмечался (4 желтые карточки).

Еще с выступлений за Ворсклу Кравца сватают в родные Карпаты. Недавно СМИ снова разогнали этот вероятный возврат.

К слову. Днепр-1 закончил первую часть сезона-2023/2024 на втором месте в УПЛ, набрав 34 балла в 17 турах. Столько же очков у неожиданного лидера сезона Кривбасса.

Раньше была информация, что Днепр-1 устроит распродажу своих лидеров, но впоследствии эти слухи были опровергнуты. Клуб из Днепра еще и получил трансферный бан из-за претензий бывшего тренера команды Игоря Йовичевича. Это подтвердило руководство клуба. В Днепре-1 пообещали поскорее закрыть эту проблему, чтобы усилиться зимой новыми футболистами.

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