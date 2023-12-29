Левый защитник перебрался в Днепр-1 в июле 2023 года, подписав 3-летний контракт. Однако так и не смог закрепиться в команде Юрия Максимова по возвращении из Испании.
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Уйдет свободным агентом, но не вернется за границу
Уже этой зимой Василий Кравец покинет Днепр-1 в статусе свободного агента по обоюдной договоренности с клубом. Футболист хочет получать больше игровой практики, поэтому будет искать новую команду.
К 26-летнему защитнику проявляют интерес клубы из-за границы – Бельгии и Испании. Но сам Василий принципиально не хочет переезжать за пределы родной страны во время войны в Украине. Позиция настоящего патриота.
Напомним, что Кравец вернулся в украинский футбол в сентябре 2022-го, когда перешел из испанского Леганеса в полтавскую Ворсклу. После трансфера в Днепр-1 провел за днепрян 19 матчей, результативными действиями не отмечался (4 желтые карточки).
Еще с выступлений за Ворсклу Кравца сватают в родные Карпаты. Недавно СМИ снова разогнали этот вероятный возврат.
Раньше была информация, что Днепр-1 устроит распродажу своих лидеров, но впоследствии эти слухи были опровергнуты. Клуб из Днепра еще и получил трансферный бан из-за претензий бывшего тренера команды Игоря Йовичевича. Это подтвердило руководство клуба. В Днепре-1 пообещали поскорее закрыть эту проблему, чтобы усилиться зимой новыми футболистами.
Что известно о футбольной жизни Василия Кравца
- Василий Кравец – воспитанник львовских Карпат, который в июле 2017-го стал футболистом Луго, где до этого поиграл в аренде.
- Поиграл за испанские клубы Луго, Леганес и хихонский Спортинг.
- С сентября 2020 по конец июня 202 играл в аренде в польском Леху.
- 1 сентября 2022 года вернулся в УПЛ.
- Днепр-1 стал третьим украинским клубом в карьере левого защитника со Львова.
- Его трансферная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро.