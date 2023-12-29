Лівий захисник перебрався до Дніпра-1 у липні 2023 року, підписавши 3-річний контракт. Однак так і не зміг закріпитись у команді Юрія Максимова після повернення з Іспанії.

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Піде вільним агентом, але не повернеться за кордон

Вже цієї зими Василь Кравець покине Дніпро-1 у статусі вільного агента за обопільною домовленістю з клубом. Футболіст хоче отримувати більше ігрової практики, тому шукатиме собі нову команду.

До 26-річного оборонця проявляють інтерес клуби з-за кордону – Бельгії та Іспанії. Але сам Василь принципово не хоче переїжджати грати за межі рідної країни під час війни в Україні. Позиція справжнього патріота.

Нагадаємо, що Кравець повернувся до українського футболу у вересні 2022-го, коли перейшов із іспанського Леганеса до полтавської Ворскли. Після трансферу у Дніпро-1 провів за дніпрян 19 матчів, результативними діями не відзначався (4 жовті картки).

Ще з виступів за Ворсклу Кравця сватають до рідних Карпат. Нещодавно ЗМІ знову розігнали це ймовірне повернення.

До слова. Дніпро-1 закінчив першу частину сезону-2023/2024 на другому місці в УПЛ, набравши 34 бали у 17-ти турах. Стільки ж очок у несподіваного лідера сезону Кривбаса.

Раніше була інформація, що Дніпро-1 влаштує розпродаж своїх лідерів, але згодом ці чутки були спростовані. Клуб із Дніпра ще й отримав трансферний бан через претензії колишнього тренера команди Ігоря Йовічевіча. Це підтвердило керівництво клубу. У Дніпрі-1 пообіцяли якомога швидше закрити цю проблему, аби підсилитись взимку новими футболістами.

Що відомо про футбольне життя Василя Кравця