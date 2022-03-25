Хацкевич: Ми надали платформу для росіян, ми вже зав'язались у цю війну

48-річний уродженець білоруського Мінська розповів про заплямованість його країни, яка надала Росії територію для ще більшого вторгнення в Україну. Олександр Хацкевич заявив, що 24 лютого розділило суспільство на людей та росіян, куди ще може додатись Білорусь.

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Колишній наставник Динамо впевнений, якщо білоруські солдати вдеруться на українську територію, то повинні мати з собою чорні мішки, у яких вони будуть повертатись на Батьківщину.

"Ми надали платформу для росіян, ми вже зав'язались у цю війну. Воєнна техніка їздить вулицями наших міст. Білорусь та особисто Лукашенко вже стали співучасниками. Білоруських солдатів тут немає, сподіваюся, що їх немає. Але те, що Лукашенко відкрив кордони для входу російської армії, зробило його співучасником. І якщо він віддасть злочинний наказ своїй армії увійти на територію України, то цим хлопцям треба брати із собою чорні мішки, бо повертатимуться вони в них. У нас Біла Русь – не треба робити її червоною", – сказав тренер.