Головко: Країна 404 зірвалась з ланцюга

Ексзахисник збірної України зазначив, що дата 22 лютого 2022 року змінила життя назавжди. Свою думку Олександр Головко висловив публічно на своїй сторінці в інстаграмі.

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Головний тренер Діназу виклав фото солдата, який дивиться корабель і показує середній палець. Головко пригадав військові дії на острові Зміїний, коли українські військові послали ворогів на три букви. Цей вислів вже став патріотичною позицією кожного українця.

24.02.2022 життя змінилося назавжди. Шок, страх, апатія – ці почуття зазнали всі мої близькі. Що буде? Як бути? Що робити? Кожен з нас поставив собі ці питання. Як мить для одних, як рік для інших минув тиждень війни. Війни за свою честь та свободу! Я думаю, кожен зробив свій вибір. Моя сім’я зробила його ще у 2014 році, коли ці г*****и віджали Крим. Країна 404 зірвалась з ланцюга. Час дати їм п***и. Російський корабель, йди на х**!,

– написав наставник.



Головко про війну в Україні / Фото з інстаграму тренера

50-річний наставник є уродженцем Херсона.

Із лютого 2022 року очолює Діназ із міста Вишгорода Київської області.

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