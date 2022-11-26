К попыткам трансфера Артема Довбика в январе хочет вернуться итальянский Салернитан. У Виктора Цыганкова есть все шансы стать потенциальной заменой Коди Гакпо в нидерландском ПСВ.

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Артем Довбык

"Морские коньки" летом уже пытались пригласить форварда Днепра-1. Речь тогда шла об аренде за 1,3 миллиона евро с опцией выкупа за 8 миллионов евро. Тогда же соглашение не состоялось, поскольку украинский клуб при Довбике желал 12 миллионов евро, что не устроило итальянцев.

Также Tutto Salernitana сообщает, что аппетиты украинского клуба относительно Артема меньше точно не стали. Это до сих пор не устраивает итальянцев, поскольку те не готовы раскошелиться на трансфер. Transfermarket оценивает Довбика в 6 миллионов евро.

Кстати, Салернитана занимает 12-е место в Серии А. Конкурентом по позиции Артема может стать сенегалец Булае Диа, забивший 6 голов в 14 мачтах.

Виктор Цыганков

Что касается вице-капитана Динамо, Виктора Цыганкова, то он может оказаться в чемпионате Нидерландов. Вингер Динамо должен равноценно заменить лидера ПСВ, Коди Гакпо, который вот-вот может перебраться в европейскую топ-команду.

У украинца есть шанс перейти в ПСВ по рекомендации скаутов, которые уже некоторое время наблюдают за его игрой. Также сообщается, что за трансфер Цыганкова придется заплатить большие деньги, несмотря на исчерпание договора через год. Transfermarket оценивает Цыганкова в 25 миллионов евро.

Кстати, ПСВ занимает третье место в местном чемпионате. Также команда вышла в 1/16 лиги Европы, где встретится с испанской Севилией.