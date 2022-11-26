До спроб трансферу Артема Довбика у січні хоче повернутись італійська Салернітана. Віктор Циганков має всі шанси стати потенційною заміною Коді Гакпо у нідерландському ПСВ.

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Артем Довбик

"Морські коники" влітку уже намагались запросити форварда Дніпра-1. Мова тоді йшла про оренду за 1,3 мільйони євро з опцією викупу за 8 мільйонів євро. Тоді ж угода не відбулась, оскільки український клуб за Довбика бажав 12 мільйонів євро, що не влаштувало італійців. Також Tutto Salernitana помідомляє, що апетити українського клубу, щодо Артема меншими точно не стали. Це до цих пір не влаштовує італійців, оскільки ті не готові розщедритись на трансфер. Transfermarket оцінює Довбика у 6 мільйонів євро.

До речі, Салернітана посідає 12-е місце у Серії А. Конкурентом по позиції Артема може стати сенегалеьц Булає Діа, який забив 6 голів у 14 мачтах.

Віктор Циганков

Щодо віце-капітана Динамо, Віктора Циганкова, то він може опинитись у чепіонаті Нідерландів. Вінгер Динамо повинен рівноцінно замінити лідера ПСВ, Коді Гакпо, який от-от може перебратись до європейської топ-команди. Українець має шанс перейти до ПСВ за рекомендацією скаутів, які вже певний час спостерігають за його грою. Також повідомляється, що за трансфер Циганкова доведеться заплатити чималі гроші, не дивлячись на вичерпання договору через рік. Transfermarket оцінює Циганкова у 25 мільйонів євро.

До речі, ПСВ посідає третє місце у місцевому чемпіонаті. Також команда вийшла у 1/16 ЛІги Європи, де зустрінеться з іспанською Севільєю.