Попросит совет у фанатов: Терлюга раздумывает над продолжением карьеры после "серебра" Олимпиады
Источник:инстаграм Анжелики Терлюги
После "серебра" на Олимпиаде-2020 Анжелика Терлюга взяла время на отдых. Каратистка решила сделать опрос среди фанатов, в котором подняла вопрос о продолжении карьеры.
Терлюга: Ответ узнаете очень скоро
29-летняя Анжелика Терлюга является номером один рейтинга своей весовой категории (до 55 килограммов). Украинская каратистка размышляет о том, стоит ли ей возвращаться на татами после Олимпийских игр в Токио.
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Спортсменка все чаще получает вопрос, будет ли она дальше радовать украинцев своими победами. Поэтому Анжелика выложила пост на своей странице в инстаграме, в котором подвела итоги 2021 года и попросила поклонников написать свое мнение относительно ее будущего в спорте.
Стоит ли продолжать карьеру в следующем году? Хотели бы еще увидеть меня на татами? Как думаете, есть ли шанс сделать еще свой вклад в историю нашего спорта?,
– спросила Терлюга.
Серебряный призер Олимипады-2020 призналась, что этот год стал самым тяжелым и эмоциональным в ее карьере. 2021-й не был идеальным для спортсменки, были провалы, неожиданности и болезненные моменты. Но медаль в Токио перевернула всю ее жизнь. Этой наградой Терлюга навсегда вписала свою фамилию в историю каратэ.
Терлюга заинтриговала фанатов: "Ответ на все эти вопросы о карьере вы узнаете очень скоро".
Обидное поражение на чемпионате мира
- Первым крупным турниром после Олимпийских игр стал чемпионат мира в Дубае. К сожалению, в третьем круге победное шествие Терлюги остановила представительница Болгарии Ивет Горанова.
- В Дубае Ивет снова нанесла поражение украинской каратистке – 3:5. До этого Терлюга убедительно победила кореянку (6:0), а уже во втором поединке пула одолела оппонентку из Бразилии (0:5).
- Интересно, что именно эта соперница стала обидчицей Анжелики в финале Олимпиады-2020. Из Токио украинка поехала с историческим "серебром". Напомним, что каратэ впервые вошло в олимпийскую программу.