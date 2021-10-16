Скрипник рассказал, почему Заря проиграла с таким крупным счетом, и объяснил, что кадровые проблемы в клубе очень сказываются на результате.

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Мы проиграли, потому, что Шахтер такой хороший. Мы играем от игры к игре, живем от игры к игре. У нас, если кто-то выпадает или пропадает, то это очень сказывается. Хочется, чтобы также Шахтер выступал в еврокубках. Есть подозрение на то, что мы потеряли еще двух игроков: Вернидуба и Назарину. Мы попали под каток, можно так сказать,

– прокомментировал Скрипник.

Наставник Зари рассказал, что не может рассчитывать на половину команды игроков, которые определяют лицо луганского клуба.

"Насколько сложно было без Кабаева, Хомченовского и Кочергина? Я могу еще дальше фамилии перечислять. Тот же Емец, тот же Жуниньо, Шевченко. Это уже больше, чем пол команды. Это те игроки, которые определяют наше лицо", – заявил специалист.

Положение Зари