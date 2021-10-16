Скрипник розповів, чому Зоря програла з таким великим рахунком, і пояснив, що кадрові проблеми в клубі дуже позначаються на результаті.

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Ми програли, тому, що Шахтар такий хороший. Ми граємо від гри до гри, живемо від гри до гри. У нас, якщо хтось випадає або пропадає, то це дуже позначається. Хочеться, щоб також Шахтар виступав у єврокубках. Є підозра на те, що ми втратили ще двох гравців: Вернидуба і Назарину. Ми потрапили під каток, можна так сказати,

– прокоментував Скрипник.

Наставник Зорі розповів, що не може розраховувати на половину команди гравців, які визначають обличчя луганського клубу.

"Наскільки складно було без Кабаєва, Хомченовського і Кочергіна? Я можу ще далі прізвища перераховувати. Той же Ємець, той же Жуніньо, Шевченко. Це вже більше, ніж пів команди. Це ті гравці, які визначають наше обличчя", – заявив спеціаліст.

Становище Зорі