Попал бутылкой в голову футболисту: суд вынес жесткое наказание фанату Лиона

Полузащитник Марселя Димитри Пайет пострадал в матче с Лионом в 14 туре Лиги 1. Футболист получил бутылкой в голову, после чего поединок был прерван, а болельщик хозяев был задержан.

Без возможности посещать матчи

Болельщик Лиона после своей выходки еще долго не сможет посещать футбольные матчи. Нарушителя арестовали, а суд уже вынес ему серьезный приговор – 6 месяцев тюремного заключения условно.

Как это было Фанат бросил бутылкой в голову Пайету на матче Лион – Марсель: фото и видео жестокого момента

Также фанату запретили посещать матчи любимой команды в течение следующих пяти лет. Но и это не все. Поклонник Лиона выплатит смешной штраф в размере трех евро – по одному Пайету, Марселю и Лиге 1.

Фанат уже публично извинился перед игроком Марселя. Он добавил, что не имел никакого намерения нанести травму футболисту команды соперника. Он просто швырнул бутылку, чтобы оказать давление на команду.

Интересно, что он рассказал, что на протяжении 20 лет уже не посещал футбольные матчи. А теперь следующий его поход будет еще не скоро.

Марсель за 13 туров набрал 23 очка и занимает 5-е место во французской Лиге 1.

Дела у Лиона обстоят чуть хуже – 10 и 19 пунктов.

Получил "на орехи" от фаната соперника

Уже в начале матча гости заработали право на угловой. Однако болельщики Лиона никак не давали разыграть стандарт. В Пайета, который подошел выполнять угловой, бросали посторонние предметы.

Через несколько минут в Димитри прилетела бутылка с водой. Пайет схватился за голову, после чего клубные медики выбежали на поле, чтобы оказать пострадавшему помощь.

Матч был приостановлен из соображений безопасности.