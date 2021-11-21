Пайет не выдержал удар бутылкой

Арбитру матча пришлось отправить футболистов в подтрибунное помещение, ведь игрок Марселя Димитри Пайет получил удар бутылкой по голове.

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На 2-й минуте игры Марсель заработал право на угловой. Однако фанаты Лиона не давали Пайету выполнить навес из угла поля, бросая в него посторонние предметы.

Димитри пожаловался арбитру и через несколько минут вторично попытался выполнить угловой. Когда Пайет подошел к угловому флажку, один из фанатов бросил в голову футболиста бутылку с водой.



В голову Пайету бросили бутылку / Скриншот



В голову Пайету бросили бутылку / Фото twitter.com/brfootball



В голову Пайету бросили бутылку / Фото twitter.com/brfootball

Бутылка задела голову Пайета: 10-й номер Марселя сначала схватился за голову, после чего упал. К игроку сразу подбежали медики, чтобы оказать ему помощь.

Долгое время Пайет лежал на газоне, а футболисты Лиона пытались успокоить фанатов. Арбитр забрал команды с поля и игра была официально приостановлена.

Фанат Лиона получил пощечину от другого болельщика

Интересно, что спортивный журналист Сэм Стрит в твиттере опубликовал видео, где один из фанатов Лиона нашел виновника инцидента, бросившего бутылку в голову Пайета. На видео журналиста фанат Лиона дал пощечину другому болельщику.

К сведению. Марсель и Лион сыграли по 13 матчей в Лиге 1. Клуб с юга Франции набрал 23 очка и удерживает 5-е место. Лион имеет 19 баллов и занимает 10-ю строчку.