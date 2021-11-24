Без можливості відвідувати матчі

Уболівальник Ліона після своєї витівки ще довго не зможе відвідувати футбольні матчі. Порушника арештували, а суд вже виніс йому серйозний вирок – 6 місяців тюремного ув'язнення умовно.

Як це було Фанат кинув пляшкою в голову Паєт на матчі Ліон – Марсель: фото та відео жорстокого моменту

Також фанату заборонили відвідувати матчі улюбленої команди протягом наступних п'яти років. Але і це не все. Прихильник Ліона виплатить смішний штраф у розмірі трьох євро – по одному Паєту, Марселю та Лізі 1.

Фанат вже публічно вибачився перед гравцем Марселю. Він додав, що не мав ніякого наміру завдати травми футболісту команди суперника. Він просто жбурнув пляшку, щоб зробити тиск на команду.

Цікаво, що він розповів, що протягом 20 років вже не відвідував футбольні матчі. А тепер наступний його похід буде ще не скоро.

Марсель за 13 турів набрав 23 очки та поісдає 5-те місце у французькій Лізі 1.

Справи у Ліона йдуть трохи гірше – 10 позиція та 19 пунктів.

Отримав "на горіхи" від фаната суперника

Вже на початку матчу гості заробили право на кутовий. Однак уболівальники Ліона ніяк не давали розіграти стандарт. У Паєт, який підійшов виконувати кутовий, кидали сторонні предмети.

Через декілька хвилин у Дімітрі прилетіла пляшка з водою. Паєт схопився за голову, після чого клубні медики вибігли на поле, щоб надати постраждалому допомогу.

Матч було призупинено з міркувань безпеки.