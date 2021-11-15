Понимаю, что идет агрессия со стороны России, – Абраменко прокомментировал свое интервью

Олимпийский чемпион по фристайлу 2018 года Александр Абраменко попал в скандальную ситуацию из-за своих высказываний во время интервью.

Неоднозначные высказывания

Александр Абраменко дал интервью изданию Tribuna.com. Один из вопросов касался российской военной агрессии в отношении Украины.

Подробнее Все это спланировано, – олимпийский чемпион Абраменко не считает Россию однозначным агрессором

После того, как высказывания Абраменко в этом интервью стали резонансными (стоит отметить, что Абраменко официально является работником Вооруженных Сил Украины).

"Был удивлен, когда увидел эту статью в интернете. Потому что некоторые моменты были искажены, выставлены не так, как я считаю", – уверяет спортсмен.

По его словам, он прекрасно понимает, что происходит на Востоке Украины.

"Конечно понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Там осветили так, якобы я не понимаю, что происходит", – убеждает Абраменко.

В то же время Украинец Абраменко заявил, что не откажется от фото с россиянином на пьедестале Олимпиады

Он также поддержал украинских военных.

"От своего имени хочу поблагодарить всех военнослужащих, которые находятся на Востоке Украины и защищают нашу территорию. Хочу пожелать им силы духа, терпения, и желаю всем вернуться домой живыми", – пожелал Абраменко.