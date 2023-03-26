Помощник главного тренера сборной Украины Сергей Кравченко поделился ожиданиями от матча против Англии. Именно поединком против родоначальников футбола "сине-желтые" стартуют в отборе Евро-2024.

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Кравченко: Надо играть в свой футбол

Постараемся играть в свой футбол 100 процентов, но как у нас это получится… Наше отношение такое, что нужно играть в футбол, интересный футбол, смелый футбол. Украина уже показала, что мы смелая нация. Надо ничего не бояться и играть в свой футбол на "Уэмбли" с Англией. Звучит очень странно, но нужно стараться. Мы надеемся, что у нас получится,

– рассказал Кравченко.

Ассистент Ротаня отметил, что главной задачей для украинцев будет выстоять в дебюте матча.

Первые минуты будут тяжелыми для нас, все это знают. Это "Уэмбли", 80 тысяч или сколько там зрителей. Будет очень трудный матч. Надеемся, что ребята проделают все, что мы запланировали. Считаю, что у нас очень хорошая команда, хорошие игроки, способные на равных играть с Англией. Игра покажет,

– сказал Кравченко.

Кстати, в преддверии поединка с англичанами тренерский штаб Ротаня получил усиление. Бывший помощник Андрея Шевченко Луиджи Ночентини присоединился к лагерю сборной Украины.

Важно! Матч отбора на чемпионат Европы-2024 Англия – Украина начнется в 19:00 по киевскому времени.