Лучший польский теннисист едет на US Open, чтобы заработать денег для Украины

Губерт Гуркач анонсировал очередную акцию поддержки нашей стране. От каждого эйса игрока будет расти сумма медицинской помощи.

Уже 29 августа начнется последний турнир Большого Шлема в этом году – US Open 2022. На турнир съедутся лучшие теннисисты мира, даже из России и Белоруссии. Правда, представители страны-террористки не смогут выступать под своим флагом.

Тем не менее, многие теннисисты будут поддерживать Украину. Один из них – 10-я ракетка мира Хуберт Хуркач. Поляк пообещал прислать средства в помощь нашей стране по итогам выступлений на US Open.

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Хуберт планирует жертвовать по 100 евро за каждый эйс на турнире. Общая сумма, которая наберется за все выступление, польский спортсмен отправит Большому оркестру рождественской благотворительности.

Эта организация занимается обеспечением Украины необходимой медицинской помощью. Напомним, что ранее Хуркач делал аналогичную акцию на Уимблдоне . Тогда поляк совершил 21 эйс и пожертвовал 2100 евро в нашей стране.

Эйс – это подача игрока навылет. Подающий теннисист эйсом выигрывает очко в розыгрыше путем одной подачи, которая попала в квадрат и его оппонент не коснулся мяча.

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