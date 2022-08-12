Вже 29 серпня почнеться останній турнір Великого Шлему цього року – US Open 2022. На турнір з'їдуться найкращі тенісисти світу, навіть із рф та білорусі. Правда, представники країни-терористки не зможуть виступати під своїм прапором.

Тим не менш, багато хто з тенісистів буде підтримувати Україну. Один з них – 10-та ракетка світу Губерт Гуркач. Поляк пообіцяв надіслати кошти на допомогу нашій країні за підсумком виступів на US Open.

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Губерт планує жертвувати по 100 євро за кожен ейс на турнірі. Загальну суму, яка набереться за весь виступ, польський спортсмен відправить Великому оркестру різдвяної благодійності.

Ця організація займається забезпеченням України необхідною медичною допомогою. Нагадаємо, що раніше Гуркач робив аналогічну акцію на Вімблдоні. Тоді поляк зробив 21 ейс і пожертвував 2100 євро нашій країні.

Довідка! Ейс – це подача гравця навиліт. Тенісист, який подає, ейсом виграє очко в розіграші шляхом однієї подачі, яка потрапила у квадрат і його опонент не торкнувся м’яча.

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