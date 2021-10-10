Помог рикошет: защитник Динамо забил курьезный гол за Польшу в отборе ЧМ-2022 – видео

Сборная Польши разгромила Сан-Марино в отборе чемпионата мира-2022. Один из голов забил защитник Динамо Томаш Кендзера.

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Правый защитник Динамо Томаш Кендзера помог сборной Польши одержать победу в седьмом туре группового раунда квалификации. Футболист забил курьезный гол в ворота Сан-Марино.

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Первая часть игры завершилась комфортным преимуществом в счете для хозяев – 2:0. После перерыва 27-летний игрок забил третий гол в ворота соперника. Динамовец простреливал с фланга в штрафную. Но мяч после рикошета от ноги футболиста гостей направился в сетку ворот Сан-Марино. Голкипер не успел среагировать на такой рикошет.

После результативного удара Кендзером поляки забили еще дважды. В итоге – 5:0 сокрушительное поражение Сан-Марино.

Сборная Польши после семи сыгранных матчей идет на третьем месте в группе "І". У команды 14 очков. Они уступают Англии и Албании. До последней лишь один балл.

В новом сезоне Кендзера провел за Динамо 11 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

Польша – Сан-Марино видеообзор (гол Кендзера с 3:37)