Долучився до розгрому

Правий захисник Динамо Томаш Кендзьора допоміг збірній Польщі здобути перемогу у сьомому турі групового раунду кваліфікації. Футболіст забив курйозний гол у ворота Сан-Марино.

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Перша частина гри завершила комфортною перевагою у рахунку для господарів – 2:0. По перерві 27-річний гравець забив третій гол у ворота суперника. Динамівець прострілював із флангу у штрафний. Але м'яч після рикошету від ноги футболіста гостей попрямував у сітку воріт Сан-Марино. Голкіпер не встиг зреагувати на такий рикошет.

Після результативного удару Кендзьори поляки забили ще двічі. У підсумку – 5:0 нищівна поразка Сан-Марино.

Збірна Польщі після семи зіграних матчів йде на третьому місці у групі "І". У команди 14 очок. Вони поступаються Англії та Албанії. До останньої лише один бал.

У новому сезоні Кендзьора провів за Динамо 11 матчів в усіх турнірах, у яких забив один гол.

Польща – Сан-Марино відеоогляд (гол Кендзьори з 3:37)