Полузащитник сборной Украины Ярмолюк перешел в английский Бренфорд

В чемпионате Англии будет на одного украинского футболиста больше. Полузащитник Егор Ярмолюк перешел в Брентфорд.

Егор Ярмолюк перешел в Брентфорд из Днепр-1. Английский клуб не называет сумму трансфера за 18-летнего полузащитника. Контракт с ним подписан на три года с возможностью продления еще год.

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Однако в Брентфорде уже предупредили, что сначала игрок будет выступать за молодежный состав, прежде чем сразиться за место в основе.

"Егор – игрок с очень высоким потенциалом, и мы рады приветствовать его в Брентфорде. Он действительно продвинутый игрок линии полузащиты, который также может играть еще выше. Он тот, кто может творить, помогать, и технически очень хорош. Он привнесет в команду динамичный элемент, а также больше мощности", – заявил директор по футболу Фил Джайлз.

В футбольном клубе также пообещали оказать всю необходимую поддержку, которую потребует игрок из-за войны в Украине.

"Он пришел к нам после очень тяжелого периода в Украине, и мы здесь, чтобы поддержать его всеми способами, на поле и вне его. Мы поможем ему улучшить его английский в течение определенного периода времени, но прежде всего мы сделаем все, чтобы он чувствовал себя причастным к клубу, и позаботимся о том, чтобы он должным образом обустроился", – заверил Фил Джайлз.

Егор Ярмолюк станет третьим украинцем в АПЛ в этом сезоне. Сейчас в Англии выступает Александр Зинченко за Манчестер Сити и Виталий Миколенко за Эвертон. До этого еще был Андрей Ярмоленко, выступавший за Вест Хэм. Но летом 2022 года у него закончился контракт с "молотобойцами", и он перешел в Аль-Айн из ОАЭ, который тренирует Сергей Ребров.

Следует отметить, что Егор Ярмолюк – игрок юношеской и молодежной сборной Украины. В состав национальной сборной он еще не вызывался. При этом за молодежную сборную, куда вызываются игроки до 21 года, он сыграл в возрасте 16 лет.

В прошлом сезоне он сыграл 9 матчей за Днепр-1, в которых отличился одним забитым голом. Он дебютировал за главную команду днепрян в возрасте 16 лет и 140 дней.