Півзахисник іспанської "Севільї" Лукас Окампос не тільки відзначився голом у матчі, а ще й встиг змінити позицію протягом поєдинку. Гравець вимушено став у рамку воріт, йому навіть вдалось парирувати небезпечний удар суперника та принести перемогу команді.

У рамках 34 туру Ла Ліги "Севілья" зустрічалась із "Ейбаром", пише 24 канал.

Читайте також: "Барселона" перервали серію невдач, потопивши "Вільярреал": шедеври Суареса і Грізманна – відео

Змінив позицію

Команди активно розпочали поєдинок. Але у першому таймі атаки футболістів не втілились у відкритий рахунок на табло.

Вже після перерви господарям вдалось вийти вперед у рахунку. На 55-й хвилині Банега виконав класну діагональ на Наваса, той обіграв захисників перед штрафним майданчиком і вирізав подачу на лівий край, а Окампос у стрибку спрямував м'яч у протихід Дмітровічу – 1:0.

Згодом голкіпер "Севільї" Вацлік отримав травму коліна при зіткненні з Кіко. Замін вже не було, тому автору єдиного голу Окампосу довелося ставати у рамку воріт.

Гості заробили кутовий, після подачі з якого стався удар Дмітровіча – Окампос відбив, а добивання винесли з лінії захисники "Севільї".

Результативний удар Окампоса став першим і останнім у зустрічі – 1:0.

Огляд матчу Севілья – Ейбар