У полузащитника английского "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана – положительный тест на коронавирус. Игрок пропустит ближайшие матчи команды.

О положительном тесте в Гюндогана сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".

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В клубе сообщили, что игрок сразу был отправлен на 10-дневную самоизоляцию в соответствии с требованиями Английской премьер-лиги и протоколу карантина Великобритании.

Таким образом Гюндоган пропустит как минимум четыре матча своей команды.