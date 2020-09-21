Полузащитник "МанСити" Гюндоган сдал положительный тест на коронавирус
У полузащитника английского "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана – положительный тест на коронавирус. Игрок пропустит ближайшие матчи команды.
О положительном тесте в Гюндогана сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".
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В клубе сообщили, что игрок сразу был отправлен на 10-дневную самоизоляцию в соответствии с требованиями Английской премьер-лиги и протоколу карантина Великобритании.
Таким образом Гюндоган пропустит как минимум четыре матча своей команды.
- Уже в понедельник, 21 сентября, "МанСити" сыграет первый матч в АПЛ против "Вулверхэмптона".
- 24 сентября команда должна принимать на своем поле "Борнмут" в рамках Кубка футбольной лиги.
- 27 сентября запланирован матч чемпионата "Манчестер Сити" – "Лестер".
- На 3 октября в "МанСити" – выезд в гости к "Лидсу" в рамках АПЛ.
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