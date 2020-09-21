У півзахисника англійського "Манчестер Сіті" Ілкая Гюндогана – позитивний тест на коронавірус. Гравець пропустить найближчі матчі команди.

Про позитивний тест в Гюндогана повідомляє офіційний сайт "Манчестер Сіті".

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У клубі повідомили, що гравець одразу був відправлений на 10-денну самоізоляцію відповідно до вимог Англійської прем'єр-ліги та протоколу щодо карантину Британії.

Таким чином Ілкай Гюндоган пропустить як мінімум чотири матчі своєї команди.