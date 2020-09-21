Півзахисник "МанСіті" Гюндоган здав позитивний тест на коронавірус
У півзахисника англійського "Манчестер Сіті" Ілкая Гюндогана – позитивний тест на коронавірус. Гравець пропустить найближчі матчі команди.
Про позитивний тест в Гюндогана повідомляє офіційний сайт "Манчестер Сіті".
Оце так Зінченко розповів про знущання у "Манчестер Сіті" після поразки України від Іспанії
У клубі повідомили, що гравець одразу був відправлений на 10-денну самоізоляцію відповідно до вимог Англійської прем'єр-ліги та протоколу щодо карантину Британії.
Таким чином Ілкай Гюндоган пропустить як мінімум чотири матчі своєї команди.
- Вже у понеділок, 21 вересня, "МанСіті" зіграє перший матч в АПЛ проти "Вулверхемптона".
- 24 вересня команда повинна приймати на власному полі "Борнмут" в рамках Кубку футбольної ліги.
- 27 вересня запланований матч чемпіонату "Манчестер Сіті" – "Лестер".
- На 3 жовтня у "МанСіті" – виїзд в гості до "Лідса" в рамках АПЛ.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter