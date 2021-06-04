Канада – Россия 2:1 ОТ

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Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) неожиданно проиграла Канаде. Классическое противостояние, в котором россияне считались явным фаворитом, закончилось победой "кленовых" в овертайме (2:1).

Счет был открыт в концовке второго периода. За пять с половиной минут до его завершения Евгений Тимкин отметился своей первой шайбой на ЧМ и вывел ОКР вперед.

На старте третьей двадцатиминутки "кленовые листья" воспользовались удалением Владимира Тарасенко. Большинство реализовал Адам Хенрик.

Победу канадцам принес Эндрю Манджапане, который забил свой пятый гол в пяти матчах на турнире. Его партнер по команде Трой Стечер сделал несколько обманчивых взмахов и выкатил шайбу на пустые ворота, где ее уже ждал первый.

Канада – Россия видеообзор

Таким образом, в полуфинале ЧМ-2021 встретятся следующие пары:

Канада – США

Финляндия – Германия

Оба матча пройдут в субботу, 5 июня.