Канада – Росія 2:1 ОТ
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Збірна Олімпійського комітету Росії (ОКР) несподівано програла Канаді. Класичне протистояння, в якому росіяни вважалися явним фаворитом, закінчилося перемогою "кленових" в овертаймі (2:1).
Рахунок був відкритий в кінцівці другого періоду. За п'ять з половиною хвилин до його завершення Євген Тимкін відзначився своєю першою шайбою на ЧС і вивів ОКР вперед.
На старті третьої двадцятихвилинки "кленове листя" скористалися видаленням Володимира Тарасенка. Більшість реалізував Адам Хенрік.
Перемогу канадцям приніс Ендрю Манджапане, який забив свій п'ятий гол у п'яти матчах на турнірі. Його партнер по команді Трой Стечер зробив кілька помилкових замахів і викотив шайбу на порожні ворота, де її вже чекав перший.
Канада – Росія відеоогляд
Таким чином, в півфіналі ЧС-2021 зустрінуться такі пари:
- Канада – США
- Фінляндія – Німеччина