Футболисты Саудовской Аравии получили ценные подарки после победы над Аргентиной на ЧМ

Саудовская Аравия сенсационно сыграла в первом туре чемпионата мира-2022. Саудиты неожиданно обыграли Аргентину.

Аргентина вела в первом тайме благодаря успешно реализованному пенальти от Лионеля Месси. Но гол Лео лишь раздражил соперника. Во второй 45-минутке саудиты дважды в пять минут отличились в аргентинских воротах.

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Уже герои в своей стране

Более того, аргентинцы больше не забивали. Матч закончился победой Судовской Аравии 1:2. Эти ребята создали первую сенсацию на Мундиале в Катаре, за что они были щедро вознаграждены в родной стране.

Принц Мухаммед бен Сальман аль-Сауд подарил каждому футболисту автомобиль Rolls-Royce Phantom. Его первоначальная стоимость стартует от 600 тысяч долларов.

Но и на этом презенты не окончились. Каждый герой этого поединка получил по 2,5 миллиона евро за этот триумф над Аргентиной.

Интересно, что после победы над Аргентиной в Саудовской Аравии был объявлен выходной ради празднования.

После первого тура Саудовская Аравия неожиданно единолично возглавляет группу "С". Польша и Мексика, идущие на втором и третьем местах, имеют по одному баллу. Аргентина с нулем замыкает группу.

В следующем матче сенсационный лидер группы сыграет против Польши. Начало встречи в 26 ноября в 15:00. Интересно, смогут ли саудиты переиграть Роберта Левандовского и компанию.