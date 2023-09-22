"Валидолу" больше не нужно: в Заре рассказали, накажут ли клуб из-за нарушения регламента ЛК

Луганская Заря смогла уже со старта группового раунда Лиги конференций добавить в свой актив один балл. "Мужики" расписали "домашнюю" мировую 1:1 с бельгийским Гентом.

Оба коллектива обменялись голами в течение трех минут второго тайма. В итоге Заря и Гент получили у свой актив по одному баллу. Однако после поединка появились новые детали матча, которые были не слишком приятными для болельщиков луганского клуба.

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Болельщики Зари могут успокоиться

В матче против Гента Заря не сдержала правила Лиги конференций. Футболисты луганского клуба сыграли без обязательных шевронов. На правых рукавах футболок бельгийцев были нужны нашивки.

Это отсутствие заставило поклонников "мужиков" изрядно обеспокоиться. В футбольном пространстве даже заговорили о возможном техническом поражении Зари.

Начальник украинского клуба Игорь Гузь решил успокоить болельщиков Зари и расставить все точки над "і" в этой ситуации уже в первом туре группового раунда ЛК.

Он рассказал, что в преддверии старта группового турнира УЕФА присылает каждой команде-участнику обязательный брендированный набор – мячи, манишки четырех цветов, бутылки, лекарственные сумки с логотипами организации и турнира. Луганский коллектив получил все, кроме шевронов.

В течение следующих 10 дней представители Зари были в постоянном контакте с УЕФА, чтобы напомнить о гибели. Однако за три дня до поединка в Люблине ситуация не изменилась.

За три дня до матча против Гента в Люблин приехали делегат матча и представители УЕФА. Заря сообщила их о ситуации, и теперь они уже проинформировали о ней головной офис своей организации. Мы не просто ждали этих шевронов, но и поставили в раздевалку аппарат для набивки на форму, чтобы оперативно сделать это до игры. Ничего не пришло…,

– сказал Гузь.

Заря четко описала эту ситуацию в рапорте, поэтому УЕФА была доложена о не только отсутствии нашивок, но и о винах луганского клуба. Поэтому болельщики "мужиков" могут больше не беспокоиться. Никто не будет снимать заслуженный бал с подопечных Валерия Кривенцова, а тем более технического поражения.

Гент и Заря после первого тура получают по одному баллу. Лидером группы стал Маккаби Тель-Авив, одержавший победу над Брейдабликом 3:2. Именно против исландского клуба Заря сыграет во втором туре группы ЛК (5 октября). Этот матч будет носить выездной характер для "мужиков".

Отметим, что также "разрулилась" скандальная ситуация с заявлением Гента о презентации Зари и Луганска. Бельгийцы совершили безумную пророссийскую ошибку. Но впоследствии удалили дезинформацию со своего официального сайта и извинились за свою ошибку.