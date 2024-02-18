Добыли титулы за рубежом: украинские боксеры стали чемпионами Чехии

Никита Алистратов и Даниил Гончарук одержали победы на вечере бокса в Чехии. Украинцы выиграли пояса чемпионов Чехии.

В чешском Брно состоялся вечер бокса, в рамках которого состоялись два поединка с участием украинцев. Никита Алистратов и Даниил Гончарук победили своих соперников и выиграли чемпионские титулы.

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Алистратов и Гончарук стали чемпионами Чехии

Боксер первого среднего веса Алистратов победил представителя Чехии Иржи Хауке. Никита завоевал пояс чемпиона Чехии.

Даниил Гончарук победил Михала Дюфека и тоже стал чемпионом Чехии. Кроме того, он теперь владеет титулом UBO.

Никита Алистратов одержал девятую победу, ранее у него было уже два поражения. Для Гончарука это шестая победа при одном выигранном поединке.

Что касается соперников украинцев, то для Хауке это первое в карьере поражение при трех победах, а опытный Дюфек проиграл 33-й поединок. Также у Михала 36 побед и две ничьи.