Добыли титулы за рубежом: украинские боксеры стали чемпионами Чехии
Никита Алистратов и Даниил Гончарук одержали победы на вечере бокса в Чехии. Украинцы выиграли пояса чемпионов Чехии.
В чешском Брно состоялся вечер бокса, в рамках которого состоялись два поединка с участием украинцев. Никита Алистратов и Даниил Гончарук победили своих соперников и выиграли чемпионские титулы.
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Алистратов и Гончарук стали чемпионами Чехии
Боксер первого среднего веса Алистратов победил представителя Чехии Иржи Хауке. Никита завоевал пояс чемпиона Чехии.
Даниил Гончарук победил Михала Дюфека и тоже стал чемпионом Чехии. Кроме того, он теперь владеет титулом UBO.Интересно. Никита Алистратов одержал девятую победу, ранее у него было уже два поражения. Для Гончарука это шестая победа при одном выигранном поединке.
Что касается соперников украинцев, то для Хауке это первое в карьере поражение при трех победах, а опытный Дюфек проиграл 33-й поединок. Также у Михала 36 побед и две ничьи.