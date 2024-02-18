У чеському Брно відбувся вечір боксу, в межах якого відбулися два поєдинки за участі українців. Микита Алістратов та Данило Гончарук перемогли своїх суперників та виграли чемпіонські титули.

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Боксер першої середньої ваги Алістратов переміг представника Чехії Іржі Хауке. Микита здобув пояс чемпіона Чехії.

Данило Гончарук переміг Міхала Дюфека та теж став чемпіоном Чехії. Крім того, він тепер володіє титулом UBO.

Цікаво. Микита Алістратов здобув дев'яту перемогу, раніше в нього було вже дві поразки. Для Гончарука це шоста перемога за одного виграного поєдинку.

Що стосується суперників українців, то для Хауке це перша в кар'єрі поразка за трьох перемог, а досвідчений Дюфек програв 33-й поєдинок. Також у Міхала 36 перемог та дві нічиї.