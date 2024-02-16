Цотне Рогава провел бой в рамках вечера бокса от Toro Promotions в американском Сан Яцинто, Калифорния. Украинскому проспекту противостоял американец Джон Шипман.
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Цотне Рогава одержал юбилейную досрочную победу
Поединок завершился уже в первом раунде. Цотне Рогава остановил Джона Шипмана техническим нокаутом.
Для 30-летнего Цотне Рогавы это пятая подряд досрочная победа в пятом поединке на профессиональном ринге.
Джон Шипман потерпел шестое поражение и второе нокаутом. Всего за его плечами 11 профессиональных боев, в том числе пять побед.