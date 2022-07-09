россияне свою аргументацию о том, почему они не выступают против войны в Украине объясняли словами, что они "маленькие люди, ничего не решающие". Теперь же может оказаться, что "маленькими людьми" в россии есть даже спортивные звезды, получавшие ордена из рук российского диктатора владимира путина.

В то же время Олимпийский чемпион Верняев учит украинский, чтобы не говорить на языке врага

В россии есть культ хоккея. И именно этот вид спорта был той "мягкой силой", из-за которой россияне давили на американцев. Ведь в НХЛ выступало немало российских хоккеистов, которые там становились настоящими звездами. И чтобы, упаси бог, их лишний раз не беспокоить, руководство НХЛ всячески пыталось отмежеваться от войны в Украине. Но теперь этому может прийти конец.

российский хоккеист Кирилл Капризов так и не может попасть в США, сообщает The Athletic. Он дважды пытался туда долететь, но каждый раз получал отказ. Первый раз он с россии полетел в Дубай. Но его не пустили в США. Вторая попытка была через один из Карибских островов. Но и оттуда попасть в США ему не удалось.

Оказалось, что у Каризова нет рабочей визы в США. Ее не было и в прошлом сезоне, когда хоккеист выступал за команду "Миннесота Уайлд". Но тогда визы не было еще у нескольких европейцев (не только россиян), но им разрешили играть. Тогда это решение объяснили проблемами с подачей документов на визу из-за карантинных ограничений. В этом сезоне такая отговорка уже не прошла.

Армия вместо хоккея

Проблемой для Капризова есть то, что его могут забрать в армию. И вместо наслаждаться жизнью в США, он может поближе ознакомиться с трудовыми буднями российской армии.

Если повезет, его не отправят воевать против Украины, где он имеет шанс погибнуть. А сделают так, как и с другой хоккейной звездой в россии – вратарем Иваном Федотовым, которого отправили служить в Северодвинск. Случилось это после того, как хоккеист решил покинуть российский клуб и перебраться в НХЛ, где подписал контракт с "Филадельфией Флайерс". Его обвинили в том, что он уклонялся от военной службы. Затем задержали и сразу отправили служить. Хотя ему еще повезло, ведь его перевели в спортроту, где он будет выступать за одну из военных команд.

Ведь прежде была информация, что Капризов мог купить военный билет, чтобы избежать службы в армии. Сейчас в россии идет расследование дела, где под подозрением оказались несколько хоккеистов. Среди них якобы и были Федотов и Капризов. Хотя представители хоккеиста убеждают, что у него было освобождение от армии из-за учебы. Правда, оно заканчивается 30 июля. Именно с этим и было связано желание Карпизова поскорее покинуть россию, когда Федотов был задержан.