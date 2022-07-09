Росіяни свою аргументацію про те, чому вони не виступають проти війни в Україні пояснювали словами, що вони "маленькі люди, які нічого не вирішують". Тепер же може виявитися, що "маленькими людьми" в Росії є навіть спортивні зірки, які отримували ордени з рук російського диктатора владіміра путіна.

Водночас Олімпійський чемпіон Верняєв вчить українську, щоб не розмовляти мовою ворога

В росії є культ хокею. І саме цей вид спорту був тією "м'якою силою", через яку росіяни тиснули на американців. Адже в НХЛ виступало чимало російських хокеїстів, які там ставали справжніми зірками. І щоб, боронь боже, їх зайвий раз не турбувати, керівництво НХЛ всіляко намагалося відмежуватися від війни в Україні. Та тепер цьому може настати кінець.

російський хокеїст Кірілл Капрізов так і не змін потрапити в США, повідомляє The Athletic. Він двічі намагався туди долетіти, але кожного разу отримував відмову. Перший раз він з росії полетів в Дубаї. Але його не пустили в США. Друга спроба була через один з Карибських островів. Але і звідти потрапити до США йому не вдалося.

Виявилося, що в Карізова немає робочої візи в США. Її не було і в минулому сезоні, коли хокеїст виступав за команду "Міннесота Уайлд". Але тоді візи не було ще в декількох європейців (не лише росіян), але їм дозволили грати. Тоді це рішення пояснили проблемами з подачею документів на візу через карантинні обмеження. Цього сезону така відмовка вже не пройшла.

Армія замість хокею

Проблемою для Капрізова є те, що його можуть забрати в армію. І замість насолоджуватися життям в США, він може ближче ознайомитися з трудовими буднями російської армії.

Якщо пощастить, то його не відправлять воювати проти України, де він має шанс загинути. А зроблять так, як і з іншою хокейною зіркою в росії – воротарем Іваном Федотовим, якого відправили служити у Сєвєродвінськ. Сталося це після того, як хокеїст вирішив покинути російський клуб цска та перебратися в НХЛ, де підписав контракт з "Філадельфією Флаєрс". Його звинуватили у тому, що він ухилянт від військової служби. Відтак затримали і одразу відправили служити. Хоча йому ще пощастило, адже його таки перевели в спортроту, де він буде виступати за одну з військових команд.

Адже перед тим була інформація, що Капрізов міг купити військовий квиток, щоб уникнути служби в армії. Зараз в росії йде розслідування справи, де під підозрою опинилися декілька хокеїстів. Серед них нібито якраз і були Федотов та Капрізов. Хоча представники хокеїста переконують, що в нього було звільнення від армії через навчання. Правда воно закінчується 30 липня. Саме з цим і було пов'язане бажання Карпізова чимпошвидше покинути росію, коли Федотова було затримано.