Последствия пьянства рефери: союз футбола Польши разорвал контракт с арбитрами матча Динамо

Сегодня, Динамо Киев сыграет первую игру Q3 Лиги чемпионов в двухматчевом противостоянии с Рейнджерс из Глазго, Шотландия. Перед матчем УЕФА пришлось срочно сменить арбитров, которые должны были помогать главному рефери.

Польские арбитры Бартош Франковски и Томаш Мусяла должны были обслуживать матч Динамо – Рейнджерс во главе с литовским рефери Донатасом Румшасом. Из-за скандала в который попали судьи VAR, УЕФА вынужденно сменил печально известных поляков на других арбитров.

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Последствия скандала для польских арбитров

Польские арбитры находились в нетрезвом состоянии и их задержала полиция за уничтожение дорожных знаков. В УЕФА сразу изменили видеоассистентов главного арбитра. Кроме этого, польский футбольный союз также прекратил сотрудничество с Бартошем Франковски и Томашем Мусялой.

Новыми арбитрами VAR назначены другие поляки – это Томаш Квятковский и Павел Малец.

Напомним, что сегодня, 6 августа, в 21:00 по киевскому времени Динамо сыграет первый матч против Рейнджерс в Люблине на стадионе "Арена Люблин". Следующий матч состоится ровно через неделю в Глазго – 13 августа.