Польский шахматист эмоционально принял поражение, упав со стула: забавное видео

Чемпионат мира-2021 по быстрым шахматам запомнился сразу несколькими курьезными ситуациями. Автором одной из них стал шахматист из Польши.

Чрезмерные эмоции после поражения

Престижные соревнования, принимаемые польской Варшавой, будут проходить с 26 – 30 декабря. Спортсмены со всего мира соревнуются в быстрых шахматах.

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Во время одной из партий местный шахматист Павел Тецлаф курьезно отреагировал на поражение. Обидчиком поляка стал соперник из Армении Тигран Петросян.

Спортсмен резко закинул руку за спину и по инерции свалился со стула. Оппонент никак не отреагировал на эпическое падение проигравшего.

Смотрите видео момента: