Польский шахматист эмоционально принял поражение, упав со стула: забавное видео
30 декабря 2021 , 14:37Читати новину українською
Источник:24 канал
Чемпионат мира-2021 по быстрым шахматам запомнился сразу несколькими курьезными ситуациями. Автором одной из них стал шахматист из Польши.
Чрезмерные эмоции после поражения
Престижные соревнования, принимаемые польской Варшавой, будут проходить с 26 – 30 декабря. Спортсмены со всего мира соревнуются в быстрых шахматах.
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Во время одной из партий местный шахматист Павел Тецлаф курьезно отреагировал на поражение. Обидчиком поляка стал соперник из Армении Тигран Петросян.
Спортсмен резко закинул руку за спину и по инерции свалился со стула. Оппонент никак не отреагировал на эпическое падение проигравшего.
Смотрите видео момента:
- Отметим, что после первого соревновательного дня в Польше по блиц-игре украинец Мартин Кравцев входит в топ-6 шахматистов. Все другие представители Украины за пределами сорока лучших.
- Что касается женщин, то ни одна из украинок пока не попадает в топ-10 рейтинга. Выше всего располагается Наталья Букса – 11 место. Сразу за ее спиной еще две наши спортсменки – Ольга Бабий и Мария Музычук. В общей сложности в топ-20 попали уже 5 украинок. Ко всем перечисленным присоединились Анна Музычук и Наталья Жукова.